Mobilità sostenibile, al volante di un'auto elettrica per rispettare l'ambiente senza rinunciare alle prestazioni

Le rinnovate politiche energetiche volte stanno rivoluzionando anche il modo di muoversi con l'uscita sul mercato di molti modelli a emissioni zero come lo sono quelle full elettric. Il passaggio da un mezzo ad alimentazione tradizionale comporta molti vantaggi, dall'abbattimento dell'inquinamento alle agevolazioni fiscali per i possessori, di contro almeno per il momento, c'è solamente la esigua presenza di colonnine di ricarica. Nella città di Agrigento sono attualmente sei le stazioni da dove è possibile ricaricare le batterie, presto però le postazioni disponibili saranno ventisei, una maggiore capillarità del servizio dunque potrebbe incentivare gli automobilisti a scegliere una vettura green.

La redazione di AgrigentoNotizie ha parlato di mobilità sostenibile con Arianna Alessi, manager di un nota concessionaria della zona. “Scegliere un'auto elettrica – dice la giovane venditrice – equivale ad avere rispetto dei nostri figli, dobbiamo imparare ad amare la Terra e con l'elettrico significa rispettarla senza rinunciare alle prestazioni”.