Parcheggiano auto di lusso in piazza per un matrimonio: 20 multe in pochi minuti

Auto di lusso, come è lecito aspettarsi per un matrimonio, parcheggiate in piazza Scandaliato a Sciacca: dove in realtà non si può.

Così, per una ventina di invitati al lieto evento, al ritorno dalla chiesa c’è stata un’amara sorpresa: 81 euro di multa a testa (con relativo supplemento spese) per avere parcheggiato la propria auto in divieto di sosta.

Si trattava di auto di valore come Mercedes, Bmw, Maserati e anche Porsche. Ma se i rispettivi proprietari possono permettersi mezzi di tale portata, la multa da pagare, per loro, dovrebbe essere una bazzecola.