Il maxi danneggiamento di auto lungo via Gioeni, presentato un esposto in Procura

Un esposto è stato presentato, direttamente in Procura, dai proprietari delle dieci e passa autovetture che sono state danneggiate nella notte fra sabato e domenica mentre erano posteggiate lungo la via Giorni, a partire dal palazzo Standa, o ex Oviesse che dir si voglia, fino alla curva dopo il parcheggio. A tutte le vetture, di proprietà di residenti della zona, sono stati mandati in frantumi gli specchietti retrovisori. Su una, in particolar modo, si sono però accaniti perché, forse a pedate, hanno sfondato il paraurti e hanno ammaccato, in più punti, la carrozzeria.

Stando a quanto è emerso, i carabinieri – ieri mattina – hanno acquisito i filmati di alcuni impianti di videosorveglianza. Video che, ieri appunto, venivano passati in rassegna ed analizzati per comprendere se potessero tornare utili all’attività investigativa che è indirizzata, naturalmente, all’identificazione della banda di scalmanati che ha messo a segno il maxi raid vandalico. Potrebbe trattarsi – ma non ci sono ancora conferme istituzionali – di un gruppetto di giovani, forse ubriachi.