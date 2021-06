Va al mare e dopo qualche ora trova l'auto danneggiata: 28enne nel mirino?

Va al mare e lascia la sua autovettura – una utilitaria – posteggiata lungo il viale Delle Dune di San Leone. Dopo più ore, dalle ore 16 alle 20 per la precisione, di sole sulla pelle e bagni rinfrescanti, giunto il momento di tornare a casa, la ventottenne di Canicattì – accingendosi a riprendere l’auto – ha fatto l’amara scoperta: la carrozzeria era stata rigata e danneggiata in più punti. La domenica di sole e relax s’è di fatto trasformata in una sorta di incubo perché, inevitabilmente, tanta è stata la rabbia per quanto accadutole.

La giovane, nelle ultime ore, ha formalizzato una denuncia – a carico di ignoti – per danneggiamento aggravato. E lo ha fatto rivolgendosi ai poliziotti del commissariato della sua città: quelli di Canicattì appunto. Gli agenti hanno subito fatto una serie di verifiche mirate, ma a quanto pare non vi sarebbero spunti investigativi per riuscire – non in primissima battuta – ad identificare chi ha messo a segno il danneggiamento. Un danneggiamento che non è chiaro se sia stato mirato all’auto della ventottenne canicattinese. Sull’area del viale Delle Dune dove la giovane aveva lasciato parcheggiata la macchina non risultano esserci infatti impianti di video sorveglianza, né pubblici e nemmeno privati. Telecamere che invece avrebbero potuto, naturalmente, aiutare.