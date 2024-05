Auto contromano sul viadotto Morandi e in viale Europa: rischio incidenti

Auto contromano lungo il viadotto Morandi, ma anche - in pieno centro - lungo viale Europa, nei pressi della villa Del Sole. E in entrambi i casi - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - si sono rischiati incidenti stradali.

Sul cavalcavia che collega Agrigento con Porto Empedocle ha sbagliato senso di marcia una Seat con a bordo dei turisti. Il conducente ha imboccato la bretella dalla via Dante. A bloccare la vettura, dopo alcune centinaia di metri, è stato un agrigentino che con la sua auto si è quasi messo di traverso. In viale Europa, protagonista di guida contromano è stata invece una Fiat Panda che saliva da via Esseneto. E anche in questo caso l'automobilista è stato bloccato dagli automobilisti che, di fatto, hanno scongiurato incidenti stradali.

