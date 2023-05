Lascia il Land Rover posteggiato sotto casa per 15 giorni e lo ritrova devastato: artigiano nel "mirino"?

Lascia l'auto, un Land Rover Jaguar, posteggiata sotto casa e, per circa 15 giorni trovandosi fuori sede, non soltanto non la utilizza, ma non vede proprio la vettura. Tornato a Canicattì, l'ha subito ripresa per recarsi al "Barone Lombardo" dove è stata parcheggiata nel posteggio antistante. Soltanto l'indomani, l'artigiano si è accorto che la macchina era stata danneggiata - con graffi più o meno profondi - su tutta la carrozzeria, tetto compreso. Un danno importante - ma coperto da assicurazione - per il quarantacinquenne canicattinese che ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, per danneggiamento.

L'uomo non ha saputo indicare (perché non sa), dove la carrozzeria della Land Rover Jaguar, sia stata devastata: se sotto casa o nel posteggio antistante all'ospedale. Stando a quanto ha riferito ai poliziotti, il quarantacinquenne non ha però mai subito minacce o richieste di denaro, né ha avuto liti recenti con qualcuno.

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno subito avviato le indagini. Scontato - ma non filtrano indiscrezioni al riguardo - che uno dei primi passi investigativi mossi sia stato quello di verificare l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza laddove la macchina era stata lasciata parcheggiata.