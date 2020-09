Finisce in una scarpata con l'auto, ferito gravemente un pensionato

Un pensionato è rimasto gravemente ferito dopo un violento incidente autonomo accaduto ieri in contrada Caltagirone, a Montallegro.

L’uomo era a bordo di una Fiat Panda quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo in una scarpata. L’auto si è capovolta e il pensionato è rimasto bloccato all'interno del mezzo. E' stato liberato dai soccorsi e portato in ospedale ad Agrigento e poi trasferito a Caltanissetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le condizioni sono gravi, ma non vi è prognosi sulla vita.