Ospedali, servono autisti di ambulanza: c'è il concorso dell'Asp per reclutarli

Servono sei autisti di ambulanza, operatori tecnici specializzati autista di ambulanza categoria Bs per la precisione. L'Asp di Agrigento per reclutarli ha fatto ricorso ad un avviso di concorso pubblico per titoli ed esami.

La procedura di reclutamento scaturisce dalla grave carenza di personale a causa dei pensionamenti e dell'applicazione della cosiddetta "Quota 100". Ma anche dall'impossibilità di utilizzare graduatorie valide ed efficaci per la copertura dei posti vacanti in base alla pianta organica. I posti previsti per operatore tecnico specializzato categoria Bs sono complessivamente 41. Ne risultano, a luglio del 2022, coperti 25. I posti vacanti sono quindi 16. Cinque (pari al 30 per cento della quota) sono riservati ad altre procedure di legge. Degli 11 rimanenti, per 5 è previsto l'accesso dall'interno, mentre 6 appunto potranno essere reclutati dall'esterno.

A richiedere, con urgenza, gli autisti - per garantire il servizio di trasporto con i mezzi di soccorso - sono stati anche i direttori amministrativi degli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata.

Per partecipare al concorso i requisiti specifici richiesti sono: diploma di istruzione secondaria o assolvimento dell'obbligo scolastico; patente di guida categoria B (saranno esclusi dal concorso coloro a cui è stata ritirata, sospesa o revocata la patente); effettiva esperienza professionale di 5 anni acquisita presso enti pubblici o privati come autista.

Per l'attribuzione dei posti di lavoro sono previste prova pratica e prova orale.