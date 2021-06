Tir in via Cavaleri Magazzeni, interviene la polizia provinciale: multato

Viaggiava in un tratto stradale non consentito, per questo è stato multato. Ad avere la peggio, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, è stato un uomo che a bordo di un tir a percorso la Sp1 a sud della città. Ad accorgersi di tutto sono stati gli agenti della polizia provinciale, che in queste settimane sono impegnati nel controllo del territorio.

Gli agenti hanno notato il mezzo pesante ed hanno deciso di fermarlo immediatamente. Tutto è accaduto nel primo pomeriggio di due giorni fa. L'autista, che percorreva indisturbato la via Cavaleri Magazzeni, è stato multato.