Brusca impennata di incidenti stradali, il prefetto convoca un vertice: "Servono controlli, ma anche migliorare le condizioni delle vie"

Ha chiesto più uomini sul territorio, soprattutto alla polizia Stradale. Ma anche una maggiore attenzione alle criticità delle principali strade statali, nonché pulizia e segnaletica capace di richiamare l'attenzione. Il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha convocato, attorno ad un tavolo, tutte le forze dell'ordine, l'Anas, l'Asp, il Libero consorzio comunale, i vigili del fuoco e tutti coloro che, in una maniera o nell'altra, sono coinvolti nella gestione del problema incidenti stradali. L'autorità massima di Governo ha voluto avviare un'azione congiunta per migliorare da un lato le condizioni delle strade e dall'altro sensibilizzare tutti: giovani e meno giovani. Perché se è vero - ed è innegabile - che molto spesso le condizioni delle strade sono pessime, è anche vero che è sempre l'uomo che sbaglia perché ha una guida non consona alle condizioni delle vie che percorre.

"Questa estate, abbiamo avuto una impennata preoccupante di gravissimi incidenti stradali, sia di auto che di moto, con morti e feriti e abbiamo il dovere di richiamare tutti alla massima attenzione - ha detto il prefetto Cocciufa - . Servono interventi minimi, per creare sicurezza, come la pulizia e una maggiore segnaletica orizzontale e verticale. Rinnovarla aiuta a scoraggiare comportamenti come l'eccesso di velocità che è la causa principale degli incidenti. E poi vogliamo stabilire un percorso da far realizzare nelle scuole, per coinvolgere gli studenti. Perché la Stradale già fa molti incontri, ma vogliamo che i ragazzi incontrino anche i vigili del fuoco che sono poi coloro che estraggono dalle lamiere i feriti o i morti, constatando il disastro, e i medici dell'Asp visto che spesso gli incidenti sono dovuti ad alcol e stupefacenti".

Presenti, al vertice tenutosi in Prefettura, anche diversi rappresentanti delle amministrazioni che sono attraversate da alcuni nodi viari strategici: Agrigento, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle.