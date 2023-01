Aumenta il costo dei biglietti del treno, i pendolari sul piede di guerra: avviata una petizione

Biglietti del treno lievitati del 10% dal primo gennaio scorso: il comitato dei pendolari Palermo-Agrigento-Canicattí da il via ad una petizione on line.

I pendolari, infattti, attraverso la raccolta di firme (disponibile qui) chiedono un incontro urgente con l'assessore delle infrastrutture e dei trasporti Alessandro Aricò per discutere della problematica e chiedere soluzioni più in generale per il settore.

In particolare, si chiede alla Regione un aumento dei chilometri treno in Sicilia "al fine di potenziare l’offerta qualitativa e quantitativa del trasporto ferroviario", ma anche di dare risposte, tornando al tema dei ticket, a coloro che avevano già acquistato dei titoli di viaggio prima dell'1 gennaio, giorno dell'aumento.

Sono quasi trecento i firmatari del documento che sarà, appunto, sottoposto successivamente all'Assessorato competente.