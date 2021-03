Una veduta di Palma di Montechiaro

"Repentino aumento dei contagi Covid", Palma di Montechiaro è zona rossa

L’ordinanza entrerà in vigore domani e sarà valida per i successivi 14 giorni, ossia fino al 30 marzo. Analoga decisione è stata presa, dal presidente della Regione, per la vicina Caltanissetta