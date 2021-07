Impennata di casi Covid a Porto Empedocle e Palma, i sindaci lanciano appelli alla prudenza

Nei due centri agrigentini, in tre giorni si sono registrati 36 positivi e diverse persone attendono i risultati dei tamponi molecolari

“Attualmente i casi confermati di Coronavirus a Porto Empedocle sono 15 ma c'è la preoccupazione che le persone risultate positive possono aver contagiato anche i loro familiari, alcuni di loro hanno riferito di avere i sintomi del virus e di essere stati sottoposti a tampone molecolare, gli esiti si conosceranno nelle prossime ore. Vi chiedo dunque di tornare ad indossare le mascherine”. Così in un video pubblicato su Facebook, il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, nel comunicare l'impenna di casi positivi registrati nella sua comunità, raccomanda agli empedoclini di tenere tutti i comportamenti necessari per evitare la diffusione del contagio.

Anche Palma di Montechiaro ha registrato un incremento di casi. “L'ASP – dice il sindaco Stefano Castellino - ha comunicato, nei giorni che vanno dall'11 al 14 luglio, 21 nuovi positivi ed un guarito. I tamponi che erano in attesa, nei giorni scorsi, sono stati confermati, inoltre – aggiunge il primo cittadino di Palma di Montechiaro - ci sono altre18 tpersone che attendono il molecolare”.

Sui festeggiamenti della vittoria degli azzurri ai campionati europei di calcio, il sindaco Castellino lancia un appello ai suoi concittadini: “Una aazione, un popolo, una Comunità, hanno avuto il diritto di festeggiare un traguardo storico atteso da più di mezzo secolo... un dovere celebrare quella gioia che rappresenta la speranza e la grinta per affrontare il futuro dopo un anno e mezzo terribile. Per quello stesso futuro dobbiamo ritrovare la giusta attenzione per arginare questa assurda pandemia”.

Castellino infine invita i cittadini a recarsi nel centro vaccinale di via Vittime delle mafie del Villaggio Giordano per sottoporsi alla vaccinazione.