Aumento dei biglietti del treno, tra i pendolari scoppia la protesta: stazioni invase da cartelli ironici

Aumento del 10% dei ticket per l'uso dei treni regionali, il comitato dei pendolari della Agrigento-Palermo dopo l'avvio di una petizione adesso mettono in campo una protesta simbolica.

Gli stessi, nei giorni scorsi, avevano infatti chiesto all'assessore regionale ai Trasporti di essere ascoltati sulla problematica per comprendere, ad esempio, se siano previsti investimenti sul servizio che in qualche modo "giustificherebbero" aumenti dei costi.

"Anche questa volta - dicono dal Comitato - siamo costretti a chiedere con forza un nostro diritto, cioè essere convocati per discutere delle problematiche della tratta Agrigento - Palermo e di quelle della regione in generale. Questo mese molti hanno potuto ancora utilizzare il bonus trasporto, ma dal mese prossimo l'aumento da parte della Regione del 10% peserà interamente sui viaggiatori. Tutti i comitati della Regione - continuano - chiedono di essere convocati, ma da parte dell'assessore nessuna risposta a chi viaggia per lavoro, studio, salute".