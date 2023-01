Aumenta anche il biglietto del treno, Codacons: "Chiederemo giustificazioni al presidente Schifani”

Un ticket di sola andata per Palermo costa adesso un euro in più rispetto al 2022

Anche il costo dei biglietti per i treni non poteva sottrarsi al lungo elenco degli aumenti che stanno penalizzando i cittadini. recentemente Trenitalia ha ritoccato i prezzi del titolo di viaggio, incrementando il costo di circa il 10 per cento rispetto al 2022 ed ecco dunque che per la tratta Agrigento – Palermo i viaggiatori pagano 10 euro e 90 centesimi, un euro in più rispetto all'anno scorso quando il costo del ticket era di 9 euro e 90 centesimi.

Codacons, tramite il responsabile regionale per la trasparenza negli Enti Locali, Giuseppe Di Rosa, ritiene eccessivo l'aumento deciso da Trenitalia e annuncia di chiedere l'intervento del presidente della Regione Renato Schifani.

Secondo l'associazione in difesa dei consumatori, l'isolamento infrastrutturale della Città dei Templi che, esclusa ormai da diversi anni dalle tratte ferroviarie a lunga percorrenza e che attende ancora il raddoppio della linea, non giustificherebbe il rialzo dei costi dei biglietti. “Non possiamo accettare gli aumenti quando continuiamo ad avere una tratta ferroviaria Agrigento-Palermo su un unico binario, chiederemo -dice dai microfoni di AgrigentoNotizie Giuseppe Di Rosa - un incontro al presidente della Regione per capire che cosa sta accadendo”.