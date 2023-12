Aumentati del 200% i migranti sbarcati a Lampedusa, il questore: ecco che cosa ha significato

Sono stati 112mila, a fronte dei 40mila del 2022, i migranti sbarcati a Lampedusa, con un aumento di quasi il 200%. Il dato emerge dal bilancio tracciato, stamani, dal questore di Agrigento Tommaso Palumbo che ha parlato di "impegno estremamente rilevante per la Questura e dell'intero Dipartimento". Dei migranti si sono occupati i poliziotti dell'ufficio Immigrazione, per le operazioni di pre-identificazione e fotosegnalamento; dell'ufficio Tecnico-logistico soprattutto in occasione dei servizi di scorta dei migranti trasferiti dall'isola; della Squadra Mobile per le numerose e complesse attività investigative; della Digos per l'attività anti-terrorismo, delle Volanti per i controlli del territorio e d'ordine pubblico per i trasferimento, dell'ufficio di Gabinetto impegnato a coordinare e seguire l'andamento dei servizi, dell'ufficio Minori della divisione Anticrimine per la gestione delle migliaia di minori stranieri non accompagnati e del Gabinetto della polizia Scientifica.

Un fenomeno quello dell'immigrazione che ha fatto anche, inevitabilmente, registrare numerose visite di personalità nazionali e internazionali sulla più grande delle isole Pelagie. Il 9 gennaio c'è stato un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con il capo della polizia: il prefetto Lamberto Giannini. Piantedosi è tornato anche il 25 aprile e il 4 luglio assieme alla commissaria europea per le Migrazioni e gli Affari esteri Ylva Johansson. E il 17 settembre, il capo del Viminale è stato presente assieme al premier Giorgia Meloni, alla presidente della commissione europea Ursula von der Leyen e della commissaria Ylva Johansson. Più volte è stato presente a Lampedusa anche l'allora capo del dipartimento Libertà civili e Immigrazione, il prefetto Valerio Valenti.

"L'enorme afflusso di migranti è stato oggetto di massima attenzione da parte dell'ufficio investigativo. La Squadra Mobile, fra Lampedusa ed Agrigento, - ha ricordato il questore Tommaso Palumbo - ha fatto 7 decreti di fermo di indiziato di delitto per nigeriani, gambiani, sudanesi e bengalesi resisi responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, associazione per delinquere finalizzata alla tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione. Un altro importante risultato investigativo sono stati i 9 fermi a carico di altrettanti migranti per pirateria marittima. Innumerevoli poi gli arresti in flagranza di reato di quanti sono tornati sul territorio nazionale in violazione agli ordini di espulsione e respingimento".