Aumentano i ricoveri in Terapia intensiva e i contagi anche in zona rossa, il prefetto: "Serve senso di responsabilità"

Cocciufa ha lanciato un nuovo, accorato, appello dopo aver incontrato - per fare il punto della curva epidemiologica - i responsabili dell'Asp

Aumentano i contagi da Covid-19 nonostante quelle realtà siano state dichiarate, con ordinanza del presidente della Regione, zona rossa. E' sulla curva epidemiologica di Canicattì, Favara, Palma di Montechiaro e Ribera - oltre che su quella di tutta la provincia - che è stata focalizzata l'attenzione della Prefettura di Agrigento. Il prefetto Cocciufa, ieri, ha infatti incontrato - per fare il punto della situazione - i responsabili dell'Asp. Verificata anche la situazione delle Terapie intensive degli ospedali della provincia, "che è caratterizzata da un progressivo incremento di pazienti ricoverati" - è stato evidenziato anche dalla stessa Prefettura. Ed è alla luce di tutte queste situazioni che il prefetto Maria Rita Cocciufa richiama - e anche accoratamente - tutti i cittadini al senso di responsabilità e al rispetto delle prescrizioni di prevenzione del contagio.

Il prefetto è tornato a sollecitare i sindaci affinché pongano in essere una incisiva ed efficacia campagna informativa. Le forze di polizia, fino ad ora, hanno fatto "miracoli" per i servizi di vigilanza e controllo, specie nelle aree luogo di aggregazione e ritrovo. Ma continueranno a farli, tant'è che la Prefettura assicura l'intensificazione delle verifiche per garantire il rispetto delle misure anti-contagio.

Polizia, carabinieri, guardia di finanza - assieme alle polizia locali - nel corso dell'ultima settimana hanno controllato ben 3.772 persone ed hanno elevato 90 sanzioni. Sono stati invece 913 gli esercizi commerciali oggetto di verifica, 3 le sanzioni elevate e una la chiusura disposta.