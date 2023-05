Aula di Scienze politiche intitolata a Rosario Livatino, il sindaco di Palermo: "Uno dei precursodi della lotta al riciclaggio"

L'aula 7 del dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni internazionali dell'università degli studi di Palermo è stata intitolata al giudice Rosario Livatino. "Intitolare un'aula al giudice Rosario Livatino non è semplice esercizio di memoria ma rielaborazione attiva di pensiero che ostacola ogni tipo di rischio criminogeno - ha detto il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla - . Credo che l'università di Palermo, così come la città, abbiano sempre doverosamente fatto e continuino a fare ciò che è necessario per costruire sviluppo sulla base di salde e vincolanti radici di ordine etico, afferenti alla legalità, alla trasparenza e alla interdizione di ogni infiltrazione da parte della malavita organizzata. Il giudice Livatino è stato uno dei precursori della lotta al riciclaggio. Ecco perché la candidatura di Palermo come Agenzia Europa dell'antiriciclaggio non è semplice atto di campanilismo, ma - ha aggiunto Lagalla - perché consideriamo questa città come sede naturale della lotta al riciclaggio e per questa ragione ringrazio per l'appoggio ricevuto da tutto il distretto della magistratura di Palermo".

Rosario Livatino è stato assassinato dalla Stiddra lungo la statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, il 21 settembre 1990. Dell'omicidio fu testimone oculare Pietro Nava, sulla base delle cui dichiarazioni furono individuati gli esecutori dell'omicidio. Livatino è venerato come beato e martire dalla Chiesa cattolica.