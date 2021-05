Nuovo presidente di Confcommercio, gli auguri di AgrigentoExtra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Siamo certi che in questo momento particolarmente difficile Giuseppe Caruana, nel suo nuovo e strategico ruolo, saprà mettere a frutto nel migliore dei modi le sue capacità. Un compito che sarà fondamentale per contemperare le esigenze del settore turistico e dell'intero comparto economico della nostra provincia”.

Giovanni Lopez, Presidente provinciale di AgrigentoExtra - l'Associazione Provinciale del settore extra alberghiero della provincia di Agrigento - ed Ezio Bono, Delegato di AgrigentoExtra per il territorio di Sciacca e le aree limitrofe, commentano così l'elezione di Giuseppe Caruana a Presidente Provinciale di Confcommercio.

"Come associazione di categoria del territorio che svolge la propria attività nell'ambito della grande famiglia della Confcommercio – commentano Lopez e Bono – siamo certi che in Caruana troveremo un interlocutore attento alle esigenze delle imprese turistiche che rappresentiamo. Siamo stati onorati – continuano - nell’ambito delle stesse elezioni, di entrare a far parte del Consiglio Direttivo di Confcommercio, cosa che ci consentirà di dare il nostro massimo e diretto contributo al Presidente Caruana. Anche il VicePresidente di AgrigentoExtra, Filippo Mangione, ha avuto incarico nel Consiglio dei Probiviri”.

“La dipendenza del nostro PIL dalla filiera turistica – aggiungono Lopez e Bono – per tanto tempo ci ha sostenuto in passato. Con la pandemia il nostro settore orientato ai servizi ha dovuto subire grandi perdite e non ha potuto dare impulso all'occupazione. Ora occorre una forte azione di sollecitazione alle autorità di governo per ripristinare il pieno funzionamento del comparto, anche perché il turismo può, e deve essere, uno dei protagonisti della ripresa con una crescita robusta e duratura”.