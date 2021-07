Sciacca, via ai lavori per un auditorium nella ex chiesa di Santa Margherita 

La ex chiesa di Santa Margherita, fondata nel 1342, ospiterà un auditorium con 120 posti a sedere con tutte le attrezzature e gli arredi per ospitare eventi ed attività culturali.

Soddisfatto anche l’assessore al ramo Alberto Samonà, secondo il quale, "con tale intervento uno dei luoghi più belli e significativi della città torna al servizio della comunità saccense per ospitare eventi artistici e culturali".

Ad annunciarlo è iI presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che spiega come "i lavori di restauro e recupero comporteranno un costo di 800 mila euro, su un progetto affidato dal governo regionale alla Soprintendenza per i Beni culturali di Agrigento, guidata dall’architetto Michele Benfari".

Partiranno presto a Sciacca i lavori per la realizzazione di un auditorium all'interno della ex Chiesa di Santa Margherita.