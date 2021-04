Auditorium "Santa Margherita", appaltati i lavori

Sciacca, la regione appalta i lavori per il restauro e l'allestimento dell'auditorium del complesso di Santa Margherita. A darne annuncio è l'assessore regionale Alberto Samonà.

La struttura avrà una capienza di 120 posti a sedere. Gli interventi rientrano in un più ampio intervento di recupero strutturale del bene che dovrebbe divenire un museo regionale interdisciplinare.

“Con il restauro della Chiesa di Santa Margherita in cui sarà allestito l'Auditorium – sottolinea Alberto Samonà – si colloca il primo tassello del più ampio disegno per la realizzazione del Museo interdisciplicare regionale di Sciacca, atteso ormai da vent’anni. Il finanziamento di quest'opera, dopo lunghi anni di silenzio, è frutto della volontà del governo regionale e avvia una nuova stagione di promozione culturale del territorio. Importante il ruolo svolto dalla Soprintendenza di Agrigento che ha curato la progettazione, consentendo di effettuare il recupero di un bene monumentale di grande valore storico e artistico, che verrà restituito al territorio come polo culturale di grande importanza per l'intero comprensorio”.