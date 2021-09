Attività didattiche in presenza al 100%, vertice in Prefettura: 18 corse aggiuntive, potenziati anche i treni

Sono state previste 18 corse aggiuntive e un potenziamento dei servizi anche da parte di Trenitalia relativamente alla tratta Grotte-Agrigento e Agrigento-Racalmuto. Un aumento dei trasporti che consentirà agli studenti della provincia, a seguito della ripresa dell'attività didattica in presenza al 100%, di poter entrare a scuola in un'unica fascia oraria. A mettere dei punti fermi, stamattina, è stato il tavolo provinciale di coordinamento per la didattica in presenza, presieduto dal prefetto Maria Rita Cocciufa.

All'incontro di stamani hanno preso parte l’assessorato regionale ai Trasporti, l’ufficio scolastico provinciale, Trenitalia, le ditte che prestano i servizi di trasporto per gli studenti e la Consulta scolastica provinciale. Nel corso dell’incontro è stato predisposto ed approvato il documento operativo aggiornato alle nuove modalità di servizio di trasporto, con l'aumento appunto di 18 corse aggiuntive ed un potenziamento dei servizi anche da parte di Trenitalia.

Il prefetto Maria Rita Cocciufa, durante la riunione, ha sottolineato la sinergia che si è creata tra tutti gli attori coinvolti, grazie alla quale è stato possibile lavorare, per tempo, affinché in provincia la scuola potesse ripartire in presenza e senza distinzioni di fasce orarie.