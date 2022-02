“Atti sessuali con la nipotina”, il nonno ammette parzialmente i fatti e resta in carcere

Ha parzialmente ammesso i fatti e rimarrà in carcere il 68enne accusato di avere abusato sessualmente della nipotina di 6 anni mostrandole materiale pornografico dal suo cellulare. L'uomo ha deciso di non avvalersi della facoltà di non rispondere e, assistito dall'avvocato difensore Mauro Tirnetta, ha chiarito alcuni contorni della vicenda smentendo alcuni particolari del racconto della piccola fatto ai genitori. E' stato interrogato davanti al gip Antonio Cucinella e al pm Alberto Gagliatto del tribunale di Sciacca.

L'uomo, residente a Trapani, era stato arrestato mercoledì scorso dai carabinieri di Sciacca. Secondo le accuse, approfittando dell’assenza dei genitori, avrebbe della nipotina la scorsa estate. Fatti poi svelati dalla vittima con un racconto ai genitori. Secondo la bambina, infatti, il nonno le avrebbe fatto vedere alcune immagini dal suo cellulare di uomini e donne intenti a fare sesso e avrebbe anche mostrato alla bambina le sue parti intime.

I genitori, sotto choc, si sono subito rivolti ad una psicologa per farle valutare la storia e poi, credendo alla versione della piccola, nell’autunno del 2021, hanno raccontato tutto ai magistrati della Procura di Sciacca. La bimba davanti agli psicologi nominati dall’autorità giudiziaria ha ricostruito con lucidità i comportamenti del nonno, descrivendo fatti e particolari in maniera puntuale: questo è quanto è stato ricostruito dagli investigatori.

Il legale del 68enne ha chiesto la revoca della misura cautelare in carcere da sostituire con gli arresti domiciliari ma il gip non ha accolto l'istanza. I genitori della bimba sono assistiti dagli avvocati Pamela Nastasi e Vincenzo Savalla.