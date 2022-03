“Atti persecutori e lesioni personali aggravate”, 33enne ai domiciliari

Si sarebbe reso protagonista di “atti persecutori e lesioni personali aggravate” e per questo è finito agli arresti domiciliari dopo essere stato condannato, con sentenza emessa dal tribunale di Agrigento. Protagonista un 33enne licatese - S. C., queste le sue iniziali - nei confronti del quale la polizia ha eseguito un provvedimento per sottoporlo alla misura alternativa di detenzione.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato nel luogo di espiazione della misura alternativa.