L'attentatore di Bruxelles è sbarcato a Lampedusa nel 2011: la certezza dalle impronte digitali

E' attraverso il raffronto delle impronte digitali che la Digos della Questura di Agrigento è riuscita ad accertare che Abdesalem Lassoued, l'attentatore tunisino che ieri ha ucciso due persone a Bruxelles, era arrivato, ma usando un altro alias, a Lampedusa nel 2011.

Tutti i migranti maggiorenni che sbarcano, tanto a Lampedusa quanto nel resto della penisola, vengono fotosegnalati e sottoposti al rilievo delle impronte digitali. Impronte che rimarranno sempre identiche, nonostante il trascorrere degli anni, e che permetteranno di risalire, nonostante i numerosi alias che alcuni migranti utilizzano, a quando e dove l'immigrato è giunto in Italia.

Dopo una permanenza in Italia è andato in Svezia, da dove sembra sia stato espulso. Tornato in Italia, nel 2016 è stato identificato a Bologna dalla Digos come radicalizzato: aveva espresso la volontà di aderire alla jihad e partire per combattere. L'uomo è stato monitorato anche dall'intelligence. In seguito è andato in Belgio. Non si esclude che ieri abbia colpito proprio due svedesi per il malcontento che provava verso il Paese da cui era stato espulso.

Tardino (Lega): "Terrorista arrivato su barcone, smentiti anni di bugie della sinistra"

“E’ notizia confermata che l’attentatore di Bruxelles è arrivato in Europa sbarcando nel nostro Paese nel 2011, a Lampedusa a bordo di un barchino. Un particolare che ci preoccupa ma, purtroppo, non ci stupisce. Ancora una volta, viene clamorosamente smentito il mantra della sinistra, che da anni continua a ripetere che i terroristi non arrivano in Italia con i barconi. E’ una notizia di una gravità enorme, che conferma tutte le nostre preoccupazioni riguardo all’immigrazione clandestina e senza limiti". Lo ha detto l'europarlamentare, coordinatrice Id in commissione Libe e commissaria Lega Sicilia, Annalisa Tardino. "Quanti altri jihadisti sono arrivati in Italia e in Europa in questo modo, pronti a colpire e portare il terrore nelle nostre città? I tragici fatti di Bruxelles - ha concluso - sono un campanello d’allarme che non si può e non si deve ignorare. Per la sicurezza dei nostri cittadini, serve proteggere i confini italiani ed europei e fermare le partenze, subito”.