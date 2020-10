L'attacco a Nizza con tre vittime, c'è la conferma: killer tunisino sbarcato a Lampedusa

Il killer che ha colpito nella chiesa di Nizza è sbarcato a Lampedusa assieme ad altri migranti. La conferma delle modalità con cui il tunisino è entrato in Europa arriva da fonti degli apparati di sicurezza secondo le quali nell'isola c'è stata la prima registrazione dell'uomo. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire i vari spostamenti del tunisino, in stretto contatto con le autorità francesi.

Il primo a riferire - attraverso twitter - che Brahim A., 25 anni, il killer di Nizza, era "arrivato da pochissimo tempo da Lampedusa" era stato il deputato della regione di Nizza, Eric Ciotti che ha subito affermato di aver chiesto ad Emmanuel Macron, in una riunione sul luogo dell'attentato, di "sospendere qualsiasi flusso migratorio e qualsiasi procedura di asilo, in particolare alla frontiera italiana". "L'assalitore dell'attentato di Nizza - scrive Ciotti sul suo profilo Twitter - è un tunisino giunto pochissimo tempo fa da Lampedusa". Per lui, "con la crisi sanitaria e della sicurezza, non va più tollerato nessun ingresso". "Sospendiamo ogni procedura di asilo e di rilascio dei visti dai Paesi a rischio!", conclude il deputato dei Républicains eletto nel dipartimento di Alpes-Maritimes, al confine con l'Italia.

Non è la prima volta che un tunisino sbarcato in Italia si è poi reso protagonista di atti di terrorismo in Europa: a febbraio del 2011, con Silvio Berlusconi premier e Roberto Maroni ministro dell'Interno, sempre a Lampedusa arrivò - assieme a migliaia di tunisini - Anis Amri, l'autore della strage al mercatino di Natale di Berlino nel 2016. Al momento dello sbarco Amri si dichiarò minorenne e fu trasferito in un centro per minorenni in Sicilia.

Gli interventi

"Secondo quanto riferisce il deputato francese Eric Ciotti l'attentatore di Nizza sarebbe arrivato dalla Tunisia attraverso Lampedusa, quindi tecnicamente si tratta di un immigrato clandestino arrivato a bordo dei barconi organizzati dagli scafisti. Se la notizia fosse confermata sarebbe gravissimo e testimonierebbe che la difesa dei confini è indispensabile anche per difendere l'Italia e l'Europa dal terrorismo. Ci auguriamo che la notizia sia smentita e che l'Italia non debba avere sulla coscienza la terribile responsabilità morale di queste esecuzioni. Il presidente Conte dica subito se quanto comunicato da un parlamentare francese corrisponda al vero". È quanto dichiara, all'Ansa, il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia.

(Aggiornato alle ore 16,28)