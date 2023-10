Israele sotto attacco di Hamas, anche Agrigento prende le contromisure: convocato comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza

Israele sotto attacco di Hamas e anche Agrigento prende le contromisure. Non ci sono in provincia obiettivi ritenuti sensibili, ma il prefetto Filippo Romano ha convocato per domani un comitato straordinario per l'ordine e la sicurezza pubblica dedicato proprio a quanto sta accadendo nello Stato di Israele. "Non bisogna mai sottovalutare", hanno detto, e ripetuto stamani, dalla Prefettura di Agrigento. "Non ci sono - è stato, in maniera informale, confermato - obiettivi sensibili nell'Agrigentino, ma approfondiremo le realtà di ogni angolo della provincia".

Il ministero dell’Interno, a livello nazionale, ha già disposto il rafforzamento delle misure di protezione agli obiettivi ebraici presenti sul territorio.

Intanto sono più di 350 le persone, tra cui 30 militari, che hanno perso la vita in Israele a causa dell'attacco sferrato dai miliziani di Hamas e oltre 1.800 quelle che sono rimaste ferite, tra cui alcuni in modo grave. A fornire l'ultimo bilancio delle vittime è l'emittente Channel 12. Sono invece 750 gli israeliani che risultano ancora dispersi. Queste le prime parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu dopo l'attacco su larga scala lanciato da Hamas contro lo Stato ebraico: "Cittadini di Israele, siamo in guerra. Non è un'operazione, non è un'escalation, è guerra".