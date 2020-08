“La Girgenti Acque restituisca un milione e mezzo di euro”, scontro con l’Ati finisce in tribunale

Finirà davanti al tribunale la vicenda annosa e spinosissima del recupero della polizza fidejussoria del contratto di gestione del servizio idrico da parte dell’Ati nei confronti della Girgenti Acque.

A proporre ricorso è stata proprio la società, insieme a Voltano ed Acoset, portando ad un nuovo “livello” una questione iniziata più di un anno fa e già oggetto di incontri, scontri, tavoli istituzionali e trattative di vario tipo. La convenzione (ormai rescissa) tra Ati e Girgenti Acque prevedeva tra le altre cose che l’azienda versi un canone di concessione di 702mila euro annui all’Ambito anche per sostenere la struttura burocratica e per rimborsare ai comuni i mutui contratti.

Soldi che il gestore non ha versato, consentendo all'Ati di attivarsi in modo sostituivo, nonostante le richieste - in primis da parte della Prefettura - di non procedere per non creare seri problemi alla tenuta economica del servizio idrico. Così, non appena l'ambito si è attivato per prelevare le risorse è scattato il ricorso per bloccare tutto.

Un passaggio che non ha fatto in alcun modo recedere l'ambito, che anzi ha avanzato richiesta per recuperare ulteriori 700mila euro dalla Girgenti Acque.