Ati Far Federfarma, eletto il nuovo consiglio direttivo

Sono stati eletti i rappresentanti degli organi sociali dell’Ati Far Federfarma Agrigento, l'associazione sindacale di categoria delle farmacie private della Provincia di Agrigento.

Il nuovo Consiglio direttivo, per il prossimo triennio, risulta così composto: presidente Pietro Amorelli; vice presidente rurale Maria Rosa Contissa; vice presidente urbano Claudio Miceli; segretario Pier Luigi Maratta; tesoriere Alfonso Licata; consiglieri Rosario Arcuri, Mirella Fragapane, Marisa Guarino, Silvia Nocera, Alfonso Tedesco, Elisabetta Troja. Per il collegio dei revisori: Giuseppe Jacoponelli, Emiliano Cirami, Giuseppe Serra; revisore supplente Girolamo Ganduscio. Per il collegio dei probiviri: Angelo Russo, Calogero Brancato, Palma Argento, Filippo Corso e Luigia Trenta.