Ati Ag9, il 24 e il 31 sportelli aperti solo la mattina  

La Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato – ATI AG9 comunica che nei giorni 24 e 31 Dicembre 2020 il centralino e gli sportelli di ricevimento del pubblico, sia i periferici che il centrale - ubicato ad Aragona, nella zona industriale di Agrigento - saranno operativi esclusivamente nella fascia oraria mattutina.

La Gestione Commissariale del S.I.I., anche nei giorni festivi, garantirà il servizio di Pronto Intervento 24h su 24h in regime di reperibilità, per segnalazioni di disservizi, irregolarità o interruzioni della fornitura idrica, assicurando continuità nell’erogazione dei servizi essenziali agli Utenti, così come sempre fatto tutti i giorni dell’anno.