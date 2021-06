Vaccini, la Regione ha deciso: stop anche alla seconda dose di AstraZeneca per gli under 60

Ieri si era deciso in modo cautelativo di sospendere la somministrazione del siero per una specifica fascia d'età

Stop anche al richiamo per il vaccino antiCovid Astrazeneca. La Regione Siciliana, in aderenza alle indicazioni arrivate oggi dal Comitato tecnico scientifico e in attesa dell'apposita circolare ministeriale, ha infatti deciso di stoppare in tutta l'Isola le somministrazioni del vaccino Vaxzevria - AstraZeneca anche in seconda dose per tutti i soggetti al di sotto dei 60 anni.

Nella giornata di ieri l'Assessorato regionale "alla luce delle recenti notizie di stampa" aveva già deciso di stoppare la somministrazione per tutti gli over 60 del vaccino, in attesa di decisioni da parte del Ministero.