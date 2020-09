Assunzioni all'Asp, Mazzara: "Il lavoro c'è, mancano i lavoratori"

L’Asp è al lavoro. L’azienda ospedaliera, secondo quanto fatto sapere dall’edizione odierna de La Sicilia, punta sulla dotazione organica ed anche alla recluta di personale medico.

"Stiamo lavorando per la dotazione organica. La circolare che dettava le linee guida è datata 10 dicembre 2019 ma, come noto, a febbraio scorso è cambiato tutto. E’ chiaro - dice il direttore Alessandro Mazzara a La Sicilia - che adesso insiste la necessità di confronto con le esigenze attuali".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E sulle nuove assunzioni, Mazzara parla così: "C’è il lavoro e mancano i lavoratori. Siamo nelle condizioni di assumere figure professionali anche a tempo indeterminato. Abbiamo delle procedure attive di mobilità e di bacino, ad esempio, per gli anestesisti ma non riusciamo a trovarli. Dotazione organica? E’ l’occasione perché questa Asp si doti delle risorse che servono. In questa fase riuscire ad anticipare quello che può essere il fabbisogno da Covid19, quindi potenziamento del territorio, prevenzione, non è facile. Noi presenteremo, anche con la richiesta di finanziamento, i posti che sono da nuovo decreto e indipendentemente dal Covid-19. Abbiamo il dovere di tracciare le linee per affrontare una eventuale, speriamo mai, nuova ondata dell’epidemia. Dobbiamo prevedere il potenziamento della prevenzione, del territorio e di alcuni reparti specialistici connesse alla fase epidemiologica".