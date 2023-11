"Va oltre il suo ruolo": arriva ad Aica la proposta per rimodulare o revocare la consulta delle associazioni

Rimodulare la struttura della consulta delle associazioni all'interno di Aica oppure rimodularla, tramite nuove procedure, coinvolgendo "sigle che sono state davvero al nostro fianco negli anni nella battaglia per l'acqua pubblica".

A proporlo, nei giorni scorsi, durante l'assemblea dell'azienda consortile idrica è stato il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino. Una posizione, spiega, condivisa anche da altri primi cittadini e motivata dalla valutazione sull'operato della consulta stessa, la quale andrebbe "oltre il proprio ruolo".

"La mia richiesta al presidente Provvidenza - dice Castellino - è appunto o di eliminare l'articolo dello statuto di Aica che prevede l'esistenza della Consulta, oppure provvedere ad una rimodulazione della stessa inserendo tutta una serie di associazioni che sono rimaste fuori ma che sono state sempre in prima linea, davvero, per la tutela dell'acqua pubblica. Non è certamente possibile continuare a tollerare una Consulta che, invece che rappresentare le istanze dei cittadini, insulta e offende, chiede il commissariamento dei comuni, lo scioglimento di consorzi, chiede di essere audita da organi superiori andando, ribadisco, molto al di là de proprio ruolo e del motivo per cui la sua esistenza è stata prevista nello statuto di Aica".

Secondo Castellino non vi sarebbe insomma più il necessario "rapporto di fiducia" con quello che è a tutti gli effetti un organismo in seno ad Aica e si dovrebbe procedere seguendo una delle due possibili vie.

Una proposta che avrebbe trovato l'appoggio di altri primi cittadini ma che non è stata oggetto di una specifica deliberazione, dato che è stata avanzata durante la discussione per il bilancio di Aica - la cui approvazione è stata nuovamente rinviata -.