Associazione ricreativa Scarabocchio, Marcello Fattori nuovo vicepresidente

Ornella Patti, presidente dell’Associazione ricreativa culturale Scarabocchio, nomina Marcello Fattori vicepresidente.

L’Associazione ricreativa culturale Scarabocchio- dichiara il presidente Ornella Patti- opera da anni nel settore del recupero scolastico, della dispersione e nel campo delle disabilità con l’obiettivo di migliorare l’apprendimento e la convivenza in ambito scolastico e, in generale, di tutto l’arco di vita dell’individuo. Certa delle doti e delle qualità umane, ho l’onore di accogliere all’interno della famiglia Scarabocchio, Marcello Fattori che da sempre si è impegnato in politica e nel sociale facendosi promotore di iniziative benefiche volte all’aiuto dei più deboli.

Molteplici sono i progetti in programma per il futuro, che vogliono affrontare le problematiche dei ragazzi affetti da disabilità e da disturbi dell’apprendimento che inficiano tantissimo sull’approccio degli alunni al mondo della scuola e che molto spesso compromettono la loro socialità. In tal senso, uno dei primi progetti per cui ci batteremo, sarà la realizzazione in città di un centro per l’autismo convenzionato che permetterebbe a molte famiglie di usufruire di servizi gratuiti di cui diversamente non potrebbero beneficiare e che, a nostro avviso, è indispensabile per un capoluogo di provincia come Agrigento che ha tantissimi bimbi/adulti affetti da disturbi dello spettro autistico. Il direttivo dell’associazione, ascoltando le proposte del dott. Fattori, ha ritenuto che la sua figura potrà sicuramente dare grande impulso all’attività della stessa iniziando anche un percorso di collaborazione con le altre associazioni presenti in città per la promozione di progetti che abbracciano tematiche diverse. Facciamo quindi appello a tutte le meravigliose realtà presenti nel nostro territorio a fare squadra, a unire le forze per ampliare quanto più possibile, l’offerta di iniziative e attività da proporre alla cittadinanza.