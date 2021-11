Assistenza agli studenti disabili, il Libero Consorzio scrive ai dirigenti scolastici: “Avvalersi solo di personale specializzato”

Assistenza gli studenti disabili, il Libero Consorzio scrive ai dirigenti scolastici: “Avvalersi solo di personale specializzato”

L’ente suggerisce l’utilizzo di operatori socio-sanitari specializzati mutabili in infermieri. Le altre figure come O.S.A. e O.S.S., invece, non risultano compatibili con le linee guida regionali

Dovrà essere utilizzato personale specializzato, con almeno 1000 ore di formazione, per assicurare il servizio di assistenza agli studenti disabili.

L’ente ha infatti inviato una nota, a cura del settore Solidarietà sociale, per garantire i servizi integrativi tramite specifici progetti e superare le criticità riscontrate.

In particolare si suggerisce l’utilizzo di figure specialistiche come l’Operatore Socio Sanitario Specializzato (O.S.S.S.), mutuabile con quella di infermiere.

“Si tratta di un figura professionale - si legge in una nota del Libero Consorzio - dotata di specializzazione acquisita con 1.000 ore di formazione. Altre figure professionali quali O.S.A. e O.S.S., invece, non risultano compatibili con le linee guida regionali”.

“Il Libero Consorzio comunale di Agrigento - detto il commissario straordinario Vincenzo Raffo - sta operando secondo le linee guida regionali tenendo conto delle difficoltà che gli studenti con disabilità e le loro famiglie devono affrontare per avere un anno scolastico il più sereno possibile. Ci stiamo adoperando per superare le criticità che si sono manifestate e ci sforzeremo maggiormente per individuare le migliori soluzioni possibili. Confidiamo nella massima collaborazione dei dirigenti scolastici e dei responsabili degli enti accreditati”.