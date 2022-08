Assistenza agli studenti disabili, aumentate le ore di lavoro per il personale Asacom: ecco tutte le novità

Si passa da 10 a 12 ore e mezzo a settimana: aumentate così le opre di lavoro degli operatori Asacom a Ribera. A comunicarlo è stato l'assessore ai servizi sociali Davide Caico.

“Un risultato - ha detto - raggiunto grazie all’approvazione e all’assegnazione della giunta comunale di oltre 160.000euro per garantire il servizio di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione per l'anno scolastico 2022/2023 ormai alle porte. Con questa deliberazione abbiamo fatto sì che venga garantito il servizio di assistenza alla comunicazione e all'autonomia per gli alunni con disabilità grave che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Abbiamo recepito le richieste emerse dagli operatori e famiglie degli alunni disabili nel tavolo di discussione, ma anche quelle arrivate dal segretario cittadino della CGIL Matteo Lo Raso”.

Il sindaco Matteo Ruvolo ha espresso soddisfazione per l'impegno mantenuto dall'Assessore Caico, dopo il tavolo di discussione che si è svolto a fine giugno con genitori ed operatori del settore. “Possiamo affermare - ha detto il sindaco - di avere individuato le risorse per garantire l'inclusione scolastica per l'intero anno.”