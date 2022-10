Ribera: via libera ai servizi di assistenza educativa e psicologica domiciliare per i disabili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Assessore ai servizi sociali Davide Caico, comunica che è’ stato pubblicato il bando di accreditamento per i servizi distrettuali di educativa domiciliare ed assistenza psicologica. La scadenza per presentare le richieste di accreditamento è il 10 ottobre 2022.

Il servizio che verrà erogato tramite Voucher in favore dei nuclei familiari beneficiari del progetto, prevede interventi educativi e sociali per i soggetti in condizione di disagio, volti a rimuovere l’emarginazione e garantire un supporto psico-educativo, didattico, ludico e sportivo.

Obiettivo del progetto è quello di rispondere ai bisogni crescenti di sempre più numerosi cittadini che presentano un’elevata fragilità, non solo della sfera fisica ma anche di quella relazionale e sociale, con necessità di interventi a breve, medio e lungo termine, sia di tipo socio-assistenziale che educativo.

“Ritengo che il Comune debba sempre assicurare sostegno e vicinanza ai cittadini, soprattutto a chi vive in condizioni di difficoltà in questo periodo che per molti è stato estremamente complicato – commenta l’Assessore Davide Caico. Negli ultimi mesi gli uffici della solidarietà sociale di Ribera hanno attivato molti servizi da espletare nei confronti dei cittadini, che oggi si arricchiscono di altre misure che consentiranno al nostro Ente di rispondere in maniera ancora più attiva alle necessità dei cittadini, in particolar modo i più fragili, sia con nuovi servizi, sia rafforzando esperienze già presenti. Ancora una vota, afferma il Sindaco Matteo Ruvolo, la buona programmazione viene premiata; infatti grazie a questo progetto, oltre ad offrire un servizio alla cittadinanza si dà l'opportunità di impiego, anche se temporaneo, a diversi cittadini riberesi".