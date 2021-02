Assistenza agli studenti disabili: il servizio non verrà interrotto

Il Libero consorzio garantirà la copertura dell'attività per tutto l'anno scolastico in corso

Sarà garantito anche per la second aparte dell'anno sscolastico in corso il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con grave disabilità fisica, psichica o sensoriale delle scuole medie superiori della provincia.

Ad annunciarlo è il Libero consorzio comunale di Agrigento che, nei giorni scorsi, ha provveduto a completare l’iter per garantire il servizio che fornisce assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale a circa 200 famiglie della provincia di Ahgrigento. L’assistenza viene erogata attraverso gli Enti già iscritti all'albo regionale ex art. 26 l.r. 22/86, autorizzati allo svolgimento dei servizi in favore degli alunni portatori di handicap.