Servizi sociali, pubblicato l'avviso sui caregivers: ecco come accedere al sostegno per disabili

E' stato pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Agrigento l’avviso per i caregivers, il fondo economico per il sostegno del ruolo di cura e assistenza che spetta al familiare che assiste un disabile grave o gravissimo, le domande possono essere presentate dagli

aventi diritto in tutti gli undici comune del Distretto socio-sanitario D1, attraverso il D.R.S. n. 1647 del 19 giugno 2023 ed ha come termine di scadenza il 23 dicembre 2023.

Il contributo economico, per i caregivers gravi e per i caregivers gravissimi, verrà erogato nei limiti di stanziamento di Bilancio regionale e sulla base delle domande ammesse. Le domande saranno naturalmente al vaglio di controllo delle autorità di

controllo per le dichiarazioni rese.

Il modello di istanza può essere scaricato dal sito istituzionale di ognuno dei comuni ricadenti il Distretto D1, per Agrigento è: www.comune.agrigento.it alla sezione Avvisi e Bandi di Gara o presso gli uffici del settore servizi sociali e le domande complete devono essere presentate entro la scadenza del 23 dicembre presso l’ufficio protocollo del comune residente del disabile.