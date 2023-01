Assistenza agli studenti disabili, la Cgil: "Il Libero consorzio ha sospeso il servizio"

“Il Libero Consorzio di Agrigento continua a brillare per inefficienza a farne le spese gli studenti disabili non autosufficienti gravi”. A denunciarlo in una nota sono il segretario provinciale della Cgil Alfonso Buscemi e il responsabile del dipartimento Francesco Gangemi.

In particolare il sindacato evidenzia come l'ex Provincia "si distingue per la sufficienza e l’insensibilità, con cui gestisce i servizi rivolti alle studentesse e gli studenti disabili non autosufficienti che frequentano le scuole superiori della nostra provincia".

L'ente avrebbe infatti sospeso lo scorso 5 gennaio i servizi integrativi, aggiuntivi e migliorativi, cioè l'assistenza igienico personale per studenti disabili non autosufficienti. Questo perché la Regione non ha ancora provveduto ad assegnare le somme necessarie per il 2023.

"Sappiamo - dicono ancora Buscemi e Cangemi - che gli altri consorzi e le città metropolitane dell’isola sono nelle stesse condizioni, ma nessuna di queste istituzioni ha sospeso il servizio, tranne il consorzio di Agrigento, nonostante l'assessorato abbia già rassicurato sulla copertura di questo servizio".

"Alla luce di tutto questo - continuano - risulta intollerabile che il diritto allo studio di cittadini studenti disabili gravi non autosufficienti non venga garantito e che un servizio così importante sia lasciato alla discrezionalità delle istituzioni territoriali mentre il Governo regionale prima legifera, emana circolari e poi chiude un occhio o se ne lava le mani sulla loro efficacia".

Il sindacato quindi chiede che il servizio venga al più presto ripristinato. " Se nelle prossime ore non si avranno notizie certe sulla riattivazione - concludono Buscemi e Cangemi -, le famiglie saranno costrette a mettere in campo azioni di lotta e si rivolgeranno alle istanze istituzionali superiori".