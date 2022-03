Stipula online l'assicurazione ma viene truffato: 37enne lo scopre al controllo di polizia, multato

Stipula online un contratto assicurativo annuale – pagandolo 288,70 euro – e riceve, via mail, tutta la documentazione utile. Era sereno, anzi più che sereno, l’agrigentino trentaseienne quando, alla guida del suo furgoncino, è incappato in un controllo della polizia Stradale. Le parole pronunciate dagli agenti: “Il mezzo non risulta essere assicurato”, lo hanno, di fatto, stordito.

Il trentaseienne, incredulo, ha mostrato il contratto con scadenza nel 2023 e ha iniziato a chiamare il numero di telefono inserito nella polizza. Il campanello d’allarme è iniziato a suonare proprio quando quel numero di telefono è risultato essere inesistente. A questo punto, fra preoccupazione e rabbia, l’uomo ha chiamato direttamente l’assicurazione ed ha fornito il numero di targa. Dall’altro capo del telefono è arrivata la conferma: il furgoncino non era affatto assicurato. I poliziotti della Stradale, seppur comprendendo che l’agrigentino era stato vittima di una truffa, gli hanno elevato la sanzione da 800 euro e il mezzo è stato posto sotto sequestro.

Alla vittima del raggiro non è rimasto altro da fare che formalizzare – alla polizia di Stato – una denuncia a carico di ignoti per la truffa online che ha subito.