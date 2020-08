Ospedale e migranti, Razza vola a Lampedusa: "Siamo preoccupati, non c'è rispetto ai protocolli sanitari"

Lampedusa vive giorni di grande emergenza. Domani, sull'isola più grande delle Pelagie, arriverà l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. "Il Dipartimento per l'immigrazione mi ha confermato che questa notte verrà portata una nave per i migranti a Lampedusa. Vedremo come questo

protocollo affidato alla Croce Rossa potrà realizzarsi. Doman - chiosa Razza - i sarò a Lampedusa per due ragioni: sia per l'emergenza migranti sia per la realizzazione dell'ospedale. Siamo preoccupati perché non c'è una adeguata attenzione rispetto ai protocolli sanitari nella gestione dei migranti. Quello che ho potuto verificare fino ad ora è un eccesso di promiscuità, così come mi ha colpito che nessuno dei migranti, nelle strutture in cui erano ospitati, portasse le mascherine. Non c'è alcun controllo sotto questo punto di vista". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute

Ruggero Razza a margine della presentazione delle attività della rete senologica siciliana avvenuta questa mattina a Siracusa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.