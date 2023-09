Stadio Esseneto, l'assessore Piparo: "Ripulito a spese mie"

L'assessore comunale allo Sport, Gerlando Piparo, ha provveduto a proprie spese a fare ripulire lo stadio Esseneto. Ad annunciarlo, con una nota stampa e un post sulla propria pagina facebook, è lo stesso componente della giunta Miccichè che ha pubblicato pure un collage di immagini che testimoniano l'avvenuta pulizia degli spalti, la sanificazione ed igienizzazione dei bagni e lo scerbamento degli spazi esterni all'impianto sportivo.

"Essere amministratore - dice - per me significa anche questo, mettermi a disposizione dei miei concittadini e fare tutto ciò che mi è possibile per rendere la mia città più bella e vivibile. La mia iniziativa vuole essere anche opera di sensibilizzazione di tutti i cittadini a mantenere pulita la città, è necessario che tutti facciano la loro parte. Per quanto mi riguarda io ce la metto tutta".

Piparo aggiunge: "Nell'ottica di una collaborazione generale, e di programmazione, seguiranno interventi di adeguamento e di abbattimento delle barriere architettoniche, un tema a me particolarmente caro".