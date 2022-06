Nuova Ztl in via Atenea e disagi, l'assessore Picarella ai commercianti: "Regole per favorire l'economia, abbiate pazienza"

“Dobbiamo guardare avanti, le nuove regole della Ztl sono state adottate per favorire il commercio, chiedo soltanto di avere pazienza. Bisogna capire se queste nuove regole favoriscono i commercianti, il nostro auspicio è proprio quello”. Così, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l'assessore comunale di Agrigento con delega al Commercio, Francesco Picarella replica alle rimostranze di alcuni commercianti di via Atenea sui nuovi orari della Ztl.

Secondo i commercianti, il prolungamento degli orari di chiusura al traffico veicolare del "salotto buono" cittadino, provocherebbe perdite economiche alle attività commerciali. Esercenti e commercianti, tuttavia, non si oppongono alla pedonalizzazione della via Atenea che però, con gli orari attuali, sarebbe stata accolta favorevolmente nel prossimo mese di luglio, quando si prevede una maggiore presenza turistica in città.

L'assessore Picarella, che ha più volte ribadito il concetto di voler, con questo provvedimento, favorire il commercio, ha comunque lasciato intuire che, qualora la Ztl non porti i benefici sperati, dal Comune si potrebbe ripensare a un provvedimento conciliatore fra le parti.