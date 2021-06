Rotto l'ascensore del Comune, assessore disabile bloccato in portineria

Fuori uso l'ascensore comunale, l'assessore alle barriere architettoniche resta in portineria. Il fatto è accaduto ieri e a raccontarlo sono le consigliere comunali di Diventerà Bellissima Claudia Alongi e Roberta Zicari. Vittima di questa incresciosa circostanza è l'assessore Gianni Tuttolomondo che, come noto, è sulla sedia a rotelle.

“Le buone intenzioni e la buona fede di chi amministra la città non bastano se poi, proprio nel palazzo che dovrebbe fungere da esempio positivo e garantire la tutela e il rispetto delle disabilità, viene impedito a un'Assessore l’esercizio delle sue funzioni - dicono con una nota -. Si stava svolgendo il Consiglio Comunale sul tema PRG, la cui delega è proprio di Gianni Tuttolomondo, quando in aula è arrivata la notizia che l’assessore all’urbanistica era impossibilitato a raggiungere l’aula Sollano perché l’ascensore era fuori uso. La sconfitta è di tutti se è venuto meno il diritto all’accessibilità proprio nel momento ha luogo il pubblico consesso. Siamo convinte che tutti i consiglieri abbiano condiviso il nostro stesso sdegno all’idea che l’assessore sia rimasto bloccato in portineria”.

Per questo le consigliere chiedono all’amministrazione di "vigilare affinché episodi lesivi della dignità individuale come questi non si ripetano e che gli ostacoli fisici non diventino barriere insormontabili” e sollecitano la nomina del Garante per le disabilità al Comune.

Certo, Palazzo San Domenico è tutt'altro che adatto alle esigenze dei disabili, essendo un vecchio edificio "riadattato" nel tempo e parzialmente adeguato alle necessità di tutti. Resta da capire come, in caso di rottura di un ascensore, si sarebbe potuto provvedere in modo alternativo, stante che l'aula "Sollano" è al primo piano del palazzo.