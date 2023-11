Il cantiere di Porta di Ponte: prima l'amianto e adesso manca un'adeguata segnalazione dei lavori

Nella serata di ieri l'area dello scavo era liberamente percorribile dai veicoli ma per fortuna non si sono registrati incidenti

Cantiere non segnalato adeguatamente e potenzialmente pericoloso per i mezzi in transito. La redazione di AgrigentoNotizie torna ad occuparsi dei lavori di manutenzione alle condotte, idrica e fognaria, in piazzale Roma, nei pressi di Porta di Ponte ad Agrigento.

Dopo aver segnalato i vistosi cedimenti che hanno dato l'input per l'avvio dei lavori e, per mezzo del responsabile di Codacons: Giuseppe Di Rosa, denunciato la presenza di un modesto quantitativo di amianto che poi è stato rimosso, nella serata di ieri, martedì 28 novembre, da come si può notare dalle immagini, l'area dello scavo non solo non era segnalata ma poteva benissimo essere percorsa da un veicolo con il conseguente rischio di riportare danni ingenti a causa dei coperchi dei tombini e dei tondini in ferro presenti.

Per fortuna, non si sono segnalati incidenti. Per evitare cospicui risarcimenti danni, forse sarebbe opportuno segnalare e interdire adeguatamente l'area al transito.