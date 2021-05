Assembramento in via Atenea e fuggi fuggi all'arrivo della polizia, multe per 8 giovani

Una trentina di giovani sono stati visti - e segnalati al numero unico d'emergenza: il 112 - mentre erano, di fatto, gomito a gomito nei pressi di un locale della via Atenea. Ad avvisare la polizia è stato più di un cittadino allarmato per il rischio nuova impennata di contagi da Covid-19. In via Atenea, in maniera fulminea, sono accorsi i poliziotti della sezione Volanti e, al loro arrivo, s'è registrato un vero e proprio fuggi fuggi. Una trentina, di fatto, le persone che hanno provato autonomamente a disperdersi. Molti ce l'hanno fatta e dunque si sono scampati una sanzione da 400 euro.

Così non è stato invece per otto giovani agrigentini che sono stati bloccati dai poliziotti della sezione Volanti, identificati e sanzionati. La multa è stata, appunto, da 400 euro ciascuno. Ieri, risultava essere al vaglio anche la posizione del titolare del locale pubblico, nei pressi del quale s'è registrato l'assembramento.