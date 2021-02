La zona gialla fa abbassare la guardia, Micciché: "Troppa incoscienza, rischiamo tutti"

Rallentano, ma non si fermano i contagi da Covid-19, ma a preoccupare è soprattutto l'atmosfera da "liberi tutti" che si è respirato lo scorso week end, il primo di "zona gialla".

Ad aver manifestato la propria preoccupazione soprattutto per quanto avvenuto a San Leone è il sindaco Franco Micciché. "Si sono registrati assembramenti in prossimità di locali - ha detto - mascherine abbassate o completamente tolte non spingono certo a pensare ad evoluzioni positive dei contagi. L’incoscienza di queste persone potrebbe causare un nuovo aumento dei contagi e un possibile ritorno alle zone arancione o rossa. A questo punto vi chiedo, ma ne vale la pena? Non possiamo stare più attenti e sperare che presto tutto questo venga superato?".