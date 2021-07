"Assembramenti e mancato uso della mascherina anti-Covid", chiuso un locale

Un locale di Raffadali è stato chiuso – e il titolare sanzionato – perché non venivano rispettate le distanze di sicurezza fra gli avventori, né l'utilizzo della mascherina anti-Covid al chiuso. Notte complicata, quella fra sabato e oggi, per i carabinieri.

A Raffadali, i militari dell'Arma della stazione cittadina – che sono coordinati dal comando compagnia di Agrigento – sono dovuti intervenire in un locale della movida dove non venivano rispettate le norme anti-Covid. Di fatto, non venivano rispettate le distanze di sicurezza fra gli avventori, né, molto spesso, veniva indossata, all’interno, la mascherina contro il contagio. I militari dell’Arma hanno chiuso per 5 giorni l’esercizio e sanzionato il titolare.