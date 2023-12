Polizia, 13 nuovi vice ispettori assegnati alla Questura

Alcuni provengono da altre Questure, altri erano invece già in servizio ad Agrigento. Sono 13 i nuovi vice ispettori della polizia, assegnati alle varie articolazioni degli uffici agrigentini, che, stamani, sono stati accolti dal questore Tommaso Palumbo. I vice ispettori vantano tutti esperienze pluriennali in diversi settori e specializzazioni. Il questore Palumbo ha rivolto a tutti loro auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi che andranno a ricoprire al servizio della collettività.